Зеленський розповів про нові пакети військової допомоги для України

Йдеться не лише про передавання F-16.

Україна досягла важливих домовленостей під час візиту президента Володимира Зеленського до країн Європи. Зокрема, було анонсовано щонайменше чотири нових пакетів допомоги.

Про це Зеленський заявив під час ветеранського форуму, пише РБК.Україна.

"Результатами візитів протягом цих чотирьох днів є щонайменше чотири нових оборонних пакетів від наших партнерів. А основне чого ми досягли - це відкриття для нашої держави постачання F-16", - наголосив глава держави.

Президент наголосив, що домовленості про конкретну кількість першого постачання винищувачів від Нідерландів і Данії. Втім, робота триває над "ще більшим результатом".

"Я зустрівся з нашими хлопцями та дівчатами, які вже почали тренування в Данії. Також українські пілоти та інженери почнуть навчання в інших країнах авіаційної коаліції. Ми розширюємо тренувальні програми", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, 20 серпня під час зустрічі із премʼєром країни Марком Рютте Зеленський заінтригував анонсом щодо отримання F16. Зокрема, він повідомив, що ЗСУ отримають 42 винищувачі.

Того ж дня під час візиту українського лідера до Данії - країна офіційно оголосила, що передасть Україні F-16.

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