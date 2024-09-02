Зеленський розповів про перспективу повернення ЗАЕС під контроль України і візит Гросі до Енергодара

Коли на Запорізькій АЕС присутні представники МАГАТЕ, це більш безпечно.

Повернення під контроль України окупованої росіянами Запорізької АЕС — це перш за все політичні кроки, яких поки недостатньо. Безпосередньо питанням деокупації ЗАЕС займається директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Найближчим часом в нього заплановано візит до Енергодара, зокрема на Запорізьку АЕС. Після цього візиту Гросі має приїхати до Києва, де зустрінеться із президентом України.

Про це 2 вересня під час візиту до Запоріжжя сказав президент Володимир Зеленський, передає "Укрінформ".

“Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, щоб станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони небезпечні", — зазначив Зеленський.

Він додав, що про це йдеться на всіх майданчиках.

Президент наголосив, що важливо, щоб на ЗАЕС була ротація команди МАГАТЕ.

"Але коли є на станції МАГАТЕ, все ж таки це більш безпечно. Принаймні, ми з вами розуміємо інформацію. Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки все ж таки там за МАГАТЕ на сьогодні", — додав Зеленський.

Він запевнив, що Гросі має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю.

"Та ми будемо обговорювати наступні дії", — додав Зеленський.

Днями, 26 серпня, РФ завдала по Україні масованого удару. Під час цієї атаки чотири українські енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі. Йдеться про вимкнення енергоблоків №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції.

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