Зеленський розповів, про що розмовляв з прем'єром Великої Британії: відео зустрічі

Під час свого візиту до Великої Британії український президент поспілкувався з прем’єр-міністром країни.

Сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Великій Британії. Він вже зустрівся з британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком і обговорив оборонну співпрацю двох країн.

Про це повідомляється на офіційному каналі Зеленського в Telegram.

"Під час зустрічі з прем’єр-міністром Ріші Сунаком ключовою темою розмови було оборонне співробітництво. Поінформував прем’єр-міністра Великої Британії про ситуацію на фронті та про потреби Збройних сил України в озброєнні і військовій техніці. Україні важливо отримати необхідну зброю від наших союзників, щоб зупинити російський наступ та звільнити всі тимчасово окуповані українські території", - йдеться у повідомленні українського президента.

Також Зеленський зазначив, що подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля щодо зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено покинули свої домівки через російську війну.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним візитом. Це його перший візит до країни від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зеленського в аеропорту зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Після цього вони вирушили до резиденції очільника уряду Британії.

Раніше повідомляли, що український президент обговорить з прем'єром Британії підтримку України, зокрема "негайне посилення" військової допомоги від Вликої Британії для України.

Після зустрічі з Сунаком Зеленський прибув до Вестмінстерського палацу, де виступає перед британськими парламентарями. Українського лідера зустріли гучними оваціями та вигуками.

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