Зеленський розповів про спілкування з дітьми під час війни та як часто вдається з ними бачитися

Президент України Володимир Зеленський розповів, як спілкується з дітьми під час війни та як часто їм вдається бачитися.

Головнокомандувач в інтерв'ю The New York Times зізнався, що зустрічі з дружиною відбуваються значно частіше, аніж з 19-річною донькою та 11-річним сином. Утім, Зеленський не втрачає нагоди, аби з ними поговорити, тож, коли у президента є вільна хвилинка, він зв'язується з дітьми. Головнокомандувач зізнався, що нещодавно спілкувався з сином Кирилом, який розповідав йому про своє навчання в школі.

"Дружину бачу частіше, бо вона в офісі, а дітей бачу дуже рідко. Якщо є можливість просто поговорити, навіть запитати, що відбувається в школі, наприклад, я запитую в сина, як справи. Він каже, що вони починають вчити іспанську. Мені це цікаво. Я не знаю іспанської, але, мене цікавить тільки час, який я можу провести з ним", - поділився президент.

Володимир Зеленський з дітьми та дружиною / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Володимир Зеленський додав, що спілкування з сім'єю його заряджає та наповнює енергією. Завдяки дітям президент може розслабитися.

"Мій син ще маленький. А моя донька - вона вже виросла. Це моменти, які тебе заряджають, дають енергію. Це найщасливіші моменти. Ось тоді я можу розслабитися", - додав президент.

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Кравець розповіла, як за час війни змінився Володимир Зеленський та яке останнє повідомлення від нього отримувала. До слова, раніше вони сім'ями приятелювали, а артистка стала хрещеною мамою Олени Зеленської.

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