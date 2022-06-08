Зеленський розповів про тарифи на газ на електрику у наступному опалювальному сезоні

Президент України Володимир Зеленський розповів, якими будуть тарифи на електроенергію та газ у наступному опалювальному сезоні.
Зеленський зазначив, що, попри всі складнощі, тарифи мають лишатися незмінними.
У своєму відеозверненні президент наголосив, що вже дав уряду конкретне завдання, залишити тарифи на тому ж рівні, і, за словами Зеленського, це буде забезпечено.
"Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання зробити все, щоб тарифи на газ та електрику і в наступному опалювальному сезоні не змінилися. Людям і так складно, бо війна. Це буде забезпечено. Місцева влада відповідає за тарифи на тепло і на гарячу воду, і на місцевому рівні має бути забезпечена така сама незмінність тарифів і зимою 2022-2023 років", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, у цьому ж таки відеозверненні Зеленський повідомив, що уряд створює штаб для підготовки до наступного опалювального сезону.
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