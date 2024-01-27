Зеленський розповів про успіхи в питанні російських активів та санкцій проти РФ

Наразі є результати комунікації з партнерами щодо російських активів. За останній місяць Україна наблизилася до рішення, якого потребує, воно буде справедливим.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Як наголосив український лідер, усі російські активи – активи самої держави-терориста та пов'язаних з нею осіб, які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від російської ж агресії. Безумовно, вони мають бути конфісковані.

"І ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлено найближчим часом. Дякую кожному й кожній, хто допомагає нам просувати цей механізм відновлення справедливості", – каже він.

Не менш важливими є санкції. Потрібен новий санкційний пакет Євросоюзу, який вже готують. Пропрацьовуються й нові кроки, щоб обмежити російську здатність обходити санкції.

"Кожен прояв тиску на Росію – це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні – це захист життя. Я вдячний усім, хто з Україною! Дякую всім, хто б'ється, працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей! Слава Україні!", – підсумував Зеленський.

Раніше Зеленський анонсував Всеукраїнську економічну платформу.

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