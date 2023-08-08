Зеленський розповів про значні успіхи ЗСУ на бахмутському напрямку

Також президент розповів про збільшення обсягів постачання ти виробництва зброї.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські захисники на Бахмутському напрямку мають значні успіхи в знищення російських загарбників.

Про це президент розповів під час свого вечірнього звернення.

"Відзначу бахмутський напрямок. 3-тя і 5-та окремі штурмові бригади, штурмова бригада Національної поліції "Лють", 92-га окрема механізована бригада. Є успіхи у знищенні окупантів, важливі успіхи. Я дякую вам, воїни", - сказав президент.

Крім того, Зеленський заявив, що під час ранкової селекторної наради обговорювалось постачання снарядів, техніки та виробництво зброї в Україні.

"Постійно нарощуємо обсяги. І в постачанні, і у виробництві. Та постійно прибираємо бюрократію, робимо більш гнучкими регуляції. Наш оборонно-промисловий комплекс вийде на той рівень, який потрібен державі. Україна має цю силу. І я дякую за цю силу всім, хто працює зараз саме над українським виробництвом", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступниця міністра оборон Ганна Маляр заявила, що на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках тривають важкі бої.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти намагалися повернути під свій контроль території у Харківській області, втрачені раніше.

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