Зеленський розповів, що буде з ЗАЕС у майбутньому: подробиці заяви

Зеленський зазначив, що станція перебуває у складних умовах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі атомні електростанції України належать державі, а Запорізька АЕС (ЗАЕС), яка перебуває під російською окупацією, також є українською власністю.

Про це він сказав під час пресконференції.

“Атомна енергетика в Україні належить державі. Це визнають і МАГАТЕ, і міжнародні інституції”, – наголосив Зеленський.

За його словами, російські окупанти змінили керівництво ЗАЕС, але весь персонал станції – це громадяни України, які продовжують працювати у складних умовах.

“Вони взяли у багатьох із них дітей, посадили на автобуси, вивезли на територію Росії. Таким чином люди працюють. Ти заради дитини зробиш усе”, – заявив президент.

Зеленський також підкреслив, що станція перебуває у критичному технічному стані.

“Після підриву Каховської дамби нормального постачання води для охолодження реакторів немає. Станція у складних умовах”, – пояснив він.

Крім того, президент розповів, що під час розмови Дональд Трамп поцікавився його думкою щодо ЗАЕС.

“Я сказав йому: якщо вона не буде українською, працювати вона ні на кого не буде”, – підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, він не обговорював з Трампом питання власності ЗАЕС, проте чув про можливі плани США щодо модернізації станції після її деокупації.

“Якщо американці хочуть забрати її у росіян, інвестувати, модернізувати – це інше питання. Але власність – це не предмет для дискусії”, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до європейських лідерів із закликом не знімати санкції з РФ. Він пояснив, які кроки має зробити Москва.

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