Зеленський розповів, що допомагає триматися після зустрічі в Білому домі

Зеленський заявив, що те, що було у Білому домі, краще "залишити в історії".

Президент Володимир Зеленський відмовився розповісти, що сталося після того, як у п’ятницю в Овальному кабінеті вимкнули камери і попросили журналістів вийти, а також перед тим, як він раптово покинув Білий дім, не пообідавши та не підписавши угоду про корисні копалини.

Про це він сказав у розмові з журналістами після Лондонського саміту.

Зеленський відповів, що краще "залишити це в історії". Натомість він відповів, що допомагає триматися після такої зустрічі в Білому домі.

"Не маю права (здаватися – Ред.). По-друге, дивіться – яка підтримка. Якщо ми не будемо триматися і будемо неадекватними, ми ж підведемо всю Україну, всіх партнерів і людей, які весь цей час Україну підтримують. Нас підтримує світ. Ми не маємо права", – зазначив він.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чи готова Україна до поступок територіями.

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