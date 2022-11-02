Зеленський розповів, що зробить після перемоги: "Я дуже хочу побачити море"

За його словами, це відбудеться не взимку.
Український президент Володимир Зеленський розповів, що після перемоги у війні проти агресорки Росії хоче поїхати на море у звільнений Крим.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю чеському телебаченню.
"Я поїду в Крим. Я дуже хочу побачити море", - відповів він на запитання, що зробить після перемоги.
Відповідаючи на можливі терміни реалізації, Зеленський сказав, мовляв, це буде не взимку. "Бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше", - висловився президент.
Його також запитали, чи чекає він на пепремогу влітку. Зеленський наголосив, що дуже цього хоче. "У нас буде наша перемога", - впевнений президент.
Нагадаємо, раніше президент казав, що анексія Криму 2014-го поклала початок повномасштабної війни Росії проти України. За його словами, російський триколог у Криму поклав початок "найнебезпечнішої хаотизації міжнародних відносин за життя кількох поколінь".
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