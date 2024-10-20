Зеленський розповів, скільки ракет та дронів Росія випустила по Україні цього тижня: кількість шокує

Росія не припиняє щоденних ударів по містах та громадах.

За цей тиждень російські війська застосували проти України більш як 20 ракет різних типів, близько 800 керованих авіабомб та понад 500 ударних дронів різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Мережі.

"Свідомий терор ворога проти наших людей", - пркоментував атаки ворога президент.

Він наголосив, що Україна потребує більше засобів ППО та далекобійності.

"Об’єднаний задля захисту світ здатен протистояти цьому цілеспрямованому терору. Я вдячний усім партнерам, які це усвідомлюють і підтримують нас", - додав Зеленський.

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