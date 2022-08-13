Зеленський розповів, скільки суден вийшло з українських портів від початку дії "зернової угоди"

Від початку реалізації експортної зернової ініціативи з українських портів загалом вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн на трьох континентах.

Українське зерно вже отримали Європа, Азія та Африка. На борту 16 суден перевезено майже півмільйона тонн агропродукції: кукурудза, пшениця, соняшникова олія, соя та інші товари, абсолютно необхідні світовому ринку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірному зверненні.

За його словами, усіпхи в експорті дозволило знизити гостроту продовольчої кризи, а також дало певну надію на спокій країнам – споживачам української агропродукції.

"І в перспективі може допомогти повністю зняти продовольчу кризу з глобального порядку денного. Звичайно, якщо партнери забезпечать виконання безпекової частини ініціативи та не допустять російських провокацій і терору на морі чи проти наших портів", - наголосив президент.

Глава держави зазначив, що вже прибув і перший корабель під завантаження в межах Світової продовольчої програми ООН – це постачання зерна зокрема для Ефіопії, де особливо жорстока ситуація з голодом. Зараз судно готується до відправлення з порту "Південний".

"Для України це має помітну користь. За неповних два тижні з трьох наших портів – "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" – вдалося експортувати такий обсяг, який дорівнює всьому аграрному експорту автотранспортом за липень і більш як двом третинам експорту залізницею за минулий місяць", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що це дає українцям робочі місця, приносить кошти, які необхідні для нашої посівної наступного року, а також підвищує доходи нашого державного бюджету.

"Нарощувати економічну активність – це обов’язковий елемент шляху до перемоги", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у понеділок, 1 серпня, з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно, яке перевозило кукурудзу.

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