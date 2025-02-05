Зеленський розповів, скільки військових з КНДР знищила Україна на Курщині

Україна продовжує захищати свої території та наголошує на потребі міжнародної допомоги для ефективної оборони.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдала удару по Курській області, де Росія розмістила близько 12 тисяч північнокорейських солдатів.

Про це він повідомив під час інтерв'ю британському журналісту і телеведучому Пірсу Моргану.

За його словами, вже знищено 4 тисячі військових з КНДР.

Президент наголосив, що Україна просила у партнерів далекобійну зброю, щоб зупинити північнокорейських солдатів ще на шляху до України, але не отримала її в достатній кількості.

"Ми просимо наших партнерів: "Дайте нам зброю для знищення військових цілей – терористів, які йдуть убивати нас"", – додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що Росія не хоче миру, єдина мета її президента Володимира Путіна – щоб Україна перестала існувати.

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