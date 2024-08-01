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Зеленський розповів, у яких незвичних місцях займається спортом під час війни

Зеленський розповів, у яких незвичних місцях займається спортом під час війни

Президент Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Зеленського запитали, чи займається він спортом під час повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри свій щільний графік, намагається не пропускати заняття спортом.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю французьким ЗМІ.

"Обов'язково. Я займаюся. Я намагаюся це робити. Сьогодні я це робив у поїзді. Це не так багато треба часу, якщо тобі хочеться це зробити. 30 секунд – можна це зробити в коридорі потягу, можна це зробити будь-де. Що вам потрібно? Присідати? Присідати, трішки віджимань, класичні вправи там, де ти знаходишся", – розповів Зеленський.

Президент заявив, що для нього такі вправи – не спорт, а можливість розім'ятися.

"Спорт – це де великі досягнення й великі спортсмени, які віддають цьому життя. А для мене це просто – ну так, трішки розім'ятися. Обов'язково треба якась фізична напруга – вона обов'язково потрібна, щоб трішки мозок відпочив. Тому, якщо є можливість уночі, пізно ввечері або дуже рано зранку – я пробую знайти свої 30–40 хвилин", – каже глава держави.

Раніше президент Зеленський відповів, чи допускає можливість проведення референдуму щодо територій.

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