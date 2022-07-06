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Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні

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Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україні у першу чергу потрібні системи протиповітряної оборони для захисту неба.

Глава держави зазначив, що Київ уже не сподівається отримати авіацію, однак чекає на прибуття потужних систем ППО.

Про це Зеленський сказав під час брифінгу за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхолою Мартіном.

"Як би не розгорталася війна на полі бою, але перший пріотитет - це безпека неба. Вже ніхто не чекає авіацію, але ми розраховуємо на прибуття потужних систем ППО. Бо це дасть жінкам та дітям повернутися додому", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Україна вже давно сповістила партнерів про те, які системи та в якій кількості нам потрібні. Глава держави наголосив, що від цього залежать терміни закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. Це перший візит ірландського прем'єра до України за час відносин двох країн.

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