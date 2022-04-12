Шмигаль розповів, як держава заохочуватиме роботодавців, які наймають вимушених переселенців

Шмигаль розповів, як держава заохочуватиме роботодавців, які наймають вимушених переселенців

Уряд прийняв рішення про виділення таким роботодавцям 200 млн грн.

У прифронтових містах люди продовжують отримувати безкоштовні продуктові набори.

Держава закуповує продукти переважно в українських виробників, аби завантажити їх замовленнями.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні 12 квітня.

"По більшості позицій закупили від 30 до 80% всього необхідного", - зазначив він.

Крім того, прем'єр зазначив, що держава підтримує вимушених переселенців.

"Уже офіційно зареєструвалося 1 млн людей. Продовжили для них можливість подати заявку на програму щомісячних виплат до 30 квітня. Окремо сьогодні прийняли рішення про виділення 200 млн грн роботодавцям, які наймають працівників із числа вимушених переселенців. Мова йде про виплату 6,5 тисяч грн за кожного нового працівника. За роз’ясненнями щодо отримання компенсації за працевлаштування перемішених осіб вже звернулись понад 5 тисяч роботодавців", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін виділив мільярд гривень на відновлення інфраструктури у частинах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.

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