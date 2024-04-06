Зеленський розповів, як Україна буде боротись з російськими КАБами

Для боротьби з керованими авіаційними бомбами (КАБ), якими російські загарбники постійно обстрілюють Україну, потрібні додаткові системи ППО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону "Єдині новини".

"Ми можемо розраховувати з вами на комбінований захист. Поясню, на сьогодні проти КАБів тільки один формат спрацьовує – це системи ППО", - заявив Зеленський.

Разом з тим він зазначив, що наразі розробляється вітчизняна зброя проти КАБів, але не став розкривати деталей.

"Третій напрямок – винищувачі, чому я сказав "комбінована", тому що літаків у нас не вистачить. Окрім тих, що у нас є, те, що нам на сьогодні готові давати партнери, саме в цьому році, складає, я вважаю, 10% від того об'єму, який нам потрібен", - сказав він.

"10% від складу нашого сучасного повітряного флоту, який буде, я впевнений, якого достатньо самостійно перемогти ту кількість російських літаків, які працюють по Україні. Тобто ми точно знаємо, якою кількістю вони б'ють по нам… нам потрібна відповідна кількість", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харків пережив чергову ракетну атаку росіян, подробиці і фото з місця "прильоту".

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники здійснюють масштабні обстріли прикордонних регіонів України.

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