Зеленський розповів, як Україна після перемоги вживатиметься з Росією по сусідству

Президент України Володимир Зеленський розповів, як Україна житиме далі поруч із таким агресивним сусідом, як Росія.

Лідер України Володимир Зеленський наголосив, що після перемоги України у війні проти росіян цивілізаційний і безпековий захист нашої країни забезпечить повноправне членство в ЄС і НАТО.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

"Ми будемо країною-переможцем. І ми будемо суб'єктними. Дуже важливо змінити парадигму, яка була довгі роки. Ми робимо Україну потужним суб'єктом у Європі, щоб не казали, що Україна – це десь біля Росії, а щоб усі говорили, що Росія – це десь біля України", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, після сьогоднішньої зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою Зеленський також заявив, що цього року співпраця України з європейськими інституціями буде навіть іще змістовнішою, ніж минулого року.

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