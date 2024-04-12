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Зеленський розповів, якою бачить Україну через 10 років після війни

Зеленський розповів, якою бачить Україну через 10 років після війни

Зеленський розповів про майбутнє України / Фото: Офіс президента України

Разом з тим, президент закликав не загадувати на перед.

Через 10-20 років Україна буде частиною Європейського союзу і членом НАТО.

Про це під час зустрічі зі студентами розповів президент Володимир Зеленський.

Голова Держави розповів, що наразі не треба загадувати над тим, що буде у майбутньому, але вже наразі зрозуміло, що буде з Україною після війни.

"Є речі, які зрозумілі, і я впевнений на 100%, що так воно і буде. Країна ЄС, дуже вірю, що країна НАТО. Я думаю, що так і буде, що ми це дотиснемо. Впевнений, що Україну будуть відбудовувати багато країн, не весь світ, але безумовно Україна буде відбудовуватись", - розповів президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз повинен продовжувати надавати Україні фінансову, економічну, гуманітарну та військову допомогу, яка допомагає вистояти в агресії проти Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що в уряді назвали місяць старту переговорів, щодо вступу України до ЄС.

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