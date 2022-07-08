Зеленський розповів, якою є зараз ситуація на Півдні та в Харкові

Президент України Володимир Зеленський розповів, якою є зараз ситуація на Півдні країни та в Харкові.

За словами глави держави, українські війська стримують окупантів на Півдні країни, тоді, як Харків майже звільнили від загарбників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN.

"Що стосується Півдня: там ситуація трішки легша, тому що там ми стримуємо ситуацію, а в деяких випадках контратакуємо. Щодо Харкова - майже звільнений весь регіон, але, тим не менше, не просто. Тому що вони також залишили свої бойові угруповання. Загалом потрібно стабілізувати ситуацію на сході, я б сказав так", - сказав Зеленський.

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