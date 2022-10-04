"Зеленський розставив крапки над "і": у Офісі президента прокоментували указ про визнання нікчемною спробу анексії Росією

На території України не діють російські "укази", бо вони є юридично нікчемними.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Президент Зеленський іще раз розставив крапки над "і"… Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим – юрисдикція виключно України. На території України не діють російські "закони/укази". Бо вони юридично нікчемні. Усі правочини, включно з правом власності, будуть відновлені на всій території", - написав він.

Президент #Зеленський іще раз розставив крапки над і… Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим – юрисдикція виключно . На території України не діють «закони/укази». Бо вони юридично нікчемні. Усі правочини, включно з правом власності, будуть відновлені на всій території. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 4, 2022

Нагадаємо, що у вівторок, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №687/2022 про визнання нікчемними актів РФ, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України.

На церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами в цих регіонах.

Після підписання президентом Путіним документів про приєднання до РФ окупованих територій України низка країн виголосили свій осуд цього рішення та свою незгоду. Зокрема США запровадили проти російських топ-чиновників санкції.

Рада безпеки ООН зібралася, щоб відреагувати на незаконну анексію Росією українських територій, проте РФ ветувала резолюцію Радбезу ООН про засудження анексії.

Через спробу анексії Україна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі. Також в МЗС України заявили, що світ має визнати Росію державою-терористкою через спроби анексії території України.