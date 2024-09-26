Зеленський серйозно розглядає проведення президентських виборів 2025 року — The Economist

В Україні наступного року можуть відбутися президентські вибори.

Президент України Володимир Зеленський, попри триваючу війну з Росією, розглядає можливість проведення президентських виборів 2025 року.

Про це пише The Economist.

Хоча всі великі політичні партії раніше домовилися відкласти вибори до закінчення війни, Зеленський планує цей крок для консолідації влади на тлі зниження довіри з боку населення.

"Можливо, неминуче, але довіра українців до пана Зеленського впала з 80% у травні 2023 року до 45% цього року, згідно з даними американського Національного демократичного інституту. Довіра до уряду в цілому ще набагато нижча", - пише видання.

Потенційні кандидати на пост президента, зокрема Валерій Залужний, колишній Головнокомандувач ЗСУ, вже обговорюються в суспільстві. Звільнення Залужного в лютому 2024 року підняло багато питань щодо його політичного майбутнього. Опитування свідчать про те, що багато українців позитивно ставляться до ідеї військового лідера на чолі держави.

Як зазначає журналістка Юлія Мостова, країна "очікує нових політичних лідерів". Це свідчить про можливість появи нових гравців на політичній арені України, які можуть змінити політичний ландшафт.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року всі політичні сили, які представлені в українському парламенті, підписали меморандум про проведення наступних виборів лише після закінчення воєнного стану.

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