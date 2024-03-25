Зеленський, Сирський та Малюк привітали спецпризначенців з Днем СБУ (фото)

В Україні 25 березня співробітники Служби безпеки України відзначають професійне свято – День СБУ. 25 березня 1992 року було ухвалено законопроєкт про створення СБУ.

Президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та очільник СБУ Василь Малюк привітали спецпризначенців з професійним святом.

Володимир Зеленський подякував усім воїнами Служби безпеки України та опублікував фото спецпризначенців.

"День Служби безпеки України. Ми дякуємо всім воїнам СБУ. Пишаємося далекобійністю СБУ. Розраховуємо на міцність спецпризначенців СБУ на фронті. Спираємось на силу СБУ в захисті від операцій ворога проти внутрішньої єдності України. І віримо – віримо, що ефективність СБУ як одного з ключових елементів наших Сил оборони та безпеки України обовʼязково наблизить нашу спільну перемогу. Дякую всім працівникам СБУ, які ефективні заради України! І хай буде світлою памʼять усіх воїнів Служби безпеки України, які віддали свої життя під час захисту нашої держави та людей!", - написав президент.

Співробітники СБУ 25 березня відзначають професійне свято / Фото: Володимир Зеленський

Співробітники СБУ 25 березня відзначають професійне свято / Фото: Володимир Зеленський

Співробітники СБУ 25 березня відзначають професійне свято / Фото: Володимир Зеленський

Співробітники СБУ 25 березня відзначають професійне свято / Фото: Володимир Зеленський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму дописі наголосив, що "у нас спільна мета і спільна ціль – звільнити Україну й здобути перемогу."

"Дорогі побратими, вітаю вас з Днем Служби безпеки України! Сьогодні ми усі – Сили оборони України. Ми разом, пліч-о-пліч, б'ємося з російським окупантом. Побратими зі Служби безпеки України - нині на складних напрямках нищать ворога й захищають нашу державу. У нас спільна мета і спільна ціль – звільнити Україну й здобути перемогу. Ми самовіддано боремося за нашу свободу, за наше майбутнє, за наших дітей. Незламного духу вам, брати по зброї. Обов'язково переможемо!", - йдеться у привітанні.

Очільник СБУ Василь Малюк підкреслив, що 25 березня – важлива дата в історії Служби безпеки України.

"У цей символічний день ми не лише оцінюємо свої результати, а й ставимо нові цілі. І сьогодні наша головна мета – Перемога над ворогом. Немає більш важливого завдання, ніж захищати своїх громадян та звільняти країну від російських окупантів.

Ми воюємо за право бути українцями і самим вирішувати власну долю. Вже понад два роки СБУ щодня б’є ворога у найболючіші точки – Кримський міст, військові кораблі у Чорному морі, танки, системи РЕБ і ППО, нафтопереробні заводи та інші обʼєкти, які працюють на російський ВПК. Усе це наші законні цілі, тому що вони несуть війну на українську землю. А СБУ завжди тримає слово і виконує свої обіцянки: бавовна обов’язково з’являється навіть там, де її чекають найменше.

За цей час Служба безпеки знайшла чимало унікальних технологічних рішень. Вони допомагають нам діяти швидко і влучно навіть у глибокому тилу ворога. Ми проводимо спецоперації на суші й на морі, долаючи сотні кілометрів, притягуємо воєнних злочинців до відповідальності, відбиваємо кібератаки, затримуємо агентів і зрадників.

Робимо все, щоб ворог усвідомив, що на нашій землі – він приречений, а відплата за всі скоєні злочини та кожне зруйноване життя – неминуча…", - сказав Василь Малюк.

Нагадаємо, Малюк попередив про "сюрпризи" для РФ – СБУ готує надсекретні операції.

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