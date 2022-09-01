Президент України Володимир Зеленський скасував свої укази про створення Тристоронньої контактної групи.

Цю група була створена 2020 року, її робота полягала у мирному врегулюванні ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться указі №621/2022, який опублікований на сайті президента України.

Зеленський визнав недійсними свої укази, які стосувались створення Тристоронньої контактної групи, її складу та інших питань. Попередні укази Зеленського втратили чинність від 1 вересня.

Нагадаємо, перед війною українська делегація ініціювала термінове засідання ТКГ через загострення ситуації на Донбасі, проте росіяни відмовлялись від участі у її роботі.

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