Зеленський сказав, чи готовий поступитися українськими територіями, щоб завершити війну

Україна за Конституцією не може відмовитися від своїх територій, але повернути їх сил наразі немає. Як зазначив президент Володимир Зеленський, ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Утім Захід, який нас підтримує, займає з ним м'яку позицію.

Про це глава держави Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю LeParisien.

Раніше Зеленський говорив про дипломатичне рішення для припинення війни. Журналісти запитали лідера, на які компроміси він готовий піти. До прикладу, чи йдеться про те, щоб відмовитися від Криму чи Донбасу, навіть тимчасово?

За словами глави держави, ми не можемо відмовитися від наших територій. Конституція України забороняє це робити. Де-факто ці території зараз контролюються росіянами.

"Ми не маємо сил, щоб їх повернути. Ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Мене дивує: чому Захід, який нас підтримує, займає з ним м'яку позицію? Чому від початку війни ми не отримали масованих поставок зброї? Мої коментарі можуть здатися зухвалими. Але у мене таке враження, що всі залякані путінською Росією. Він користується безкарністю", – акцентував Зеленський.

Він додав, що нам потрібна сильна Америка і сильна Європа, щоб чинити тиск на Путіна і зупинити цю війну.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп знає про небажання України здаватись та заморожувати війну. Водночас він відчув, що обраний президент США хоче рухатися швидко, аби розв'язати питання конфлікту в Україні.

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