Зеленський сказав, чи збільшилася мобілізація після нового закону

У час війни цей процес є обов'язковим.

Мобілізація в Україні збільшилась. Це сталося після ухваленого відповідного закону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа.

"Сьогодні реєстрація чоловіків мобілізаційного віку повинна бути обов'язковою. Це цифровізація цього процесу, щоб не було дуже багато різних реєстрів. Ніхто не готувався до такої війни. Технологічно сьогодні є можливість зареєструватись кожній людини. Це не означає, що людина обов'язково йде на фронт", – додав він.

Він підкреслив: українці мобілізаційного віку зобов'язані виконати вимогу з оновлення даних. За відкритими даними, вже зареєструвалося більше ніж 1 мільйон людей.

"Мобілізація як йшла, так і йде. Щоправда, скажу, після цього закону вона, якщо чесно, збільшилась", – відзначив Зеленський.

Нагадаємо, урядова постанова щодо запуску електронного бронювання через "Дію" буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе три-чотири тижні.

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