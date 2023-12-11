Зеленський сказав, чи зможе Україна пробачити війну Росії

Українці не пробачать росіянам кровопролитну війну. Це – точка неповернення.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю представникам латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі.

"Це момент неповернення"

За словами головнокомандувача, ніхто не хоче пробачати Росію. Ніхто їм не пробачить цю війну.

"Вони не зможуть окупувати Україну, бо їх будуть щоденно підпалювати в наших домівках, якщо вони зайдуть туди, окупують і будуть жити. Безумовно, це момент неповернення, бо вони вбили стільки людей, і в кожній сім'ї у нас є якісь втрати – товариш, діти, хтось поранений, хтось в полоні", – сказав Зеленський.

Якщо у 2014 році, додає він, росіяни казали "це не ми", то зараз – ніхто нічого не приховує. Вони говорять відкрито про свою операцію та свої цілі. Але їм це не вдалося і не вдасться.

Президент відзначив, що, звісно, для припинення війни треба робити кроки. Нам потрібно зробити так, щоб більше цього не повторилося. Як зауважує лідер, це може бути юридичні гарантії або надання Україні зброї.

"Потрібні конкретні гарантії безпеки, щоб вони знов не прийшли до нас, бо ми хочемо просто жити. Так ми живемо ці роки. З одним бажанням: закінчити війну, мирно жити на своїй землі й щоби росіяни більше ніколи не лізли в Україну", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що ми хочемо відновити свою територіальну цілісність, тому що є люди, які перебувають в окупації. Ними, підкреслив Зеленський, не можна торгувати.

Зеленський також переконаний, що кремлівському диктатору Володимиру Путіну не потрібен мир. Його ключова ідея полягає у відсутності незалежності України й існування її лише як частина РФ.

"Він не хоче ніякого діалогу, не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну – це просто два слова телефоном: сказати своїм військам відійти на їхню територію", – каже президент.

Цікаво, що у 2014 році Путін, розпочинаючи війну, говорив про буцімто "захист російськомовного населення". І на сході нашої держави, визнає Зеленський, справді проживало дуже багато російськомовних людей. Натомість російські війська просто розбомбили домівки й забрали життя.

"Він (Путін – ред.) їх вбив. Просто взяв і вбив. Тих, кого, як він розповідав, захищає", – підсумував Зеленський.

Раніше президент прокоментував паузу у допомозі від США через суперечки у Конгресі. Він запевнив: Україні вдасться побороти це.

Читайте також: