Зеленський сказав, до якого формату перемовин із Росією готовий

Склад перемовин має бути передовсім справедливим. Як наголошує президент України Володимир Зеленський, за столом повинні перебувати Європа, США, Україна та Росія.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

Український лідер прокоментував поточні контакти США та РФ.

"Це їхній двосторонній трек. Я не знаю, про що говорять ці дві країни. Можу лише сказати, що ми сприймаємо справедливий склад перемовин щодо України, коли за цим столом перемовин будуть партнери всі – це представники Європи, представники США та представники України. Зрозуміло, що вони не можуть бути без Росії – тому буде і Росія. Ось такі перемовини зрозумілі, що вони у майбутньому будуть", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, перед завершенням свого терміну адміністрація президента США Джо Байдена виділила Україні значні пакети допомоги, які ймовірно стануть основою для зовнішньої політики Трампа. Він може скасувати їх.

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