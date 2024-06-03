Зеленський сказав, що хотів би приїзду Трампа до України і пояснив причину

На думку президента, Дональд Трамп має побачити результати того, що приніс в Україну російський диктатор Путін.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що хотів би приїзду 45-го президента США Дональда Трампа до України. Це дасть змогу визначитися щодо подальшої стратегії.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю The Guardian.

Зеленський вважає, що Трампу було би потрібно глибше зрозуміти ситуацію і побачити на власні очі, що відбувається в Україні.

"Він знає Путіна, наскільки я розумію з деяких висловлювань. Думаю, щоб знати Путіна, треба не тільки спілкуватись з ним, а й побачити результати того, що він приніс в Україну. Ти більше зрозумієш, з ким маєш справу", – пояснив президент України.

"Якби я потім мав можливість з ним поспілкуватись, як він все бачить – тоді б я зрозумів і це було б для мене відправною точкою щодо стратегії", – додав Зеленський.

Додамо, Володимир Зеленський також висловив впевненість, що очільник Кремля Володимир Путін не зупиниться в Україні і піде у далі у разі перемоги у війні. На думку президента, ймовірна домовленість Дональда Трампа з Путіним не зупинить диктатора.

Також нагадаємо, що президент України розповів, що США вже підтвердили свою присутність на високому рівні на саміті у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. Український глава також додав, що Китай не підтвердив свою присутність на будь-якому рівні.

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