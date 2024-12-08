Зеленський сказав, що потрібно для правильного завершення війни

Війну не можна закінчити просто папірцем і кількома підписами. А припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру

Зеленський розповів про те, як прибув із візитом до президента Емманюеля Макрона в Єлисейський палац. Була хороша зустріч із ним та президентом США Дональдом Трампом.

"Ми обговорили важливі речі на полі бою в Україні та у глобальній ситуації – від нашого фронту до Північної Кореї. Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили. Це зрозуміло не тільки для нашої країни й регіону. Ми бачимо, як зараз Росія намагається підкорити Грузію після кількох війн проти цієї країни", – зазначив очільник України.

Він додає, що Росія досі не відпускає Молдову. Зараз росіяни втікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знов сіяти смерть там. Російська військова присутність є навіть в Африці, і саме з метою дестабілізації.

"Тому, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. Українці більше за всіх хочуть миру. Росія принесла війну на нашу землю. І саме Росія більше за всіх хоче зірвати можливість миру", – вважає Зеленський.

Як зазначив український лідер, щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію.

"Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни. Він почав свою кар’єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, – це Америка та єдність світу", – стверджує глава держави.

Саме про мир, продовжує Зеленський, завдяки силі ми говоримо з усіма нашими партнерами. Йдеться про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія.

"Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним", – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових від початку повномасштабної війни. За

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