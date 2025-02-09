Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський сказав, що вважатиме поразкою Росії у війні

Зеленський сказав, що вважатиме поразкою Росії у війні

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

На думку Зеленського, те, що Путін не зміг захопити Україну, означає, що він вже програв.

Президент Володимир Зеленський розповів, що буде вважати за перемогу для України

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для британського мовника ITV News, яке опублікував Офіс президента.

"Складно відповісти. Ми боремося сьогодні за мир. Я думаю, що мир для багатьох українців – це перемога. Те, що Путін не зміг нас захопити – він вже програв. І через це він не хоче закінчувати війну. Бо що б він не говорив, він чітко розуміє – поки він не окупував Україну, він програв. Тому важливо його зупинити і дати Україні гарантії безпеки. Тому для багатьох людей мир – це перемога України, перемога життя над смертю. Але думати про якусь гучну перемогу, паради – це не про те. Це Путін любить. А нам би закінчити війну, жити далі і розвивати свою країну", – розмірковує Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році, а також сказав, чи зможе Україна повернути окуповані Крим та Донбас.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація