Зеленський скликав військовий кабінет у спецформаті на "відверту розмову": що обговорили

На військовому кабінеті були присутні всі командувачі, очільники СБУ, Міноборони і розвідки.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 26 жовтня, провів засідання військового кабінету у спецформаті.

Про це він повідомив у своєу Telegram-каналі.

Президент заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Рустема Умєрова та командувачів з фронту:

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський,

командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський,

начальник штабу — заступник командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ Андрій Гнатов,

командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Едуард Москальов,

перший заступник командувача Десантно-штурмових військ й командир 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади Юрій Содоль.

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"Очна присутність усіх командувачів на місцях: Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми", – зазначив глава держави.

Під час засідання було обговорено план подальших дій, постачання від партнерів і нарощування можливостей українського оборонно-промислового комплексу.

"Узгодили позиції. Рухаємося далі", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 жовтня повідомили, що протягом минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

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