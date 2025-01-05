Зеленський: Спочатку переговори з Трампом, а потім із Росією

Президент наголосив, оскільки війна йде на українській території, Україна має право на найгучніший голос у цих перемовинах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед будь-якими можливими переговорами з Росією щодо завершення війни він насамперед планує обговорити з обраним президентом США Дональдом Трампом, як спільно зупинити Путіна.

Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману.

“Для нас дуже важливо, щоб Європа, частиною якої ми є, також мала голос. Це недовго, адже Європа буде дивитися на нас та Трампа. До речі, я вже бачу, коли ми говоримо про щось із Трампом, вони завжди запитують, як усе пройшло. Всі лідери Європи. Це говорить про впливовість Дональда Трампа. І це дає надію, що він зможе зупинити цю війну”, – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що позиція України буде ключовою для європейських партнерів, оскільки війна йде на українській території, і Україна має право на найгучніший голос у цих перемовинах.

“Ми з Трампом домовимося, і після цього вже може бути розмова з росіянами”, – підсумував Зеленський.

Також президент України вважає, що для досягнення миру та недопущення повторної агресії Росії Україна повинна мати сильну позицію, яка базується на гарантіях безпеки.