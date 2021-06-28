Зеленський з трибуни Ради побажав перемоги Україні в матчі Євро-2020 і пожартував про Швецію

Зеленський з трибуни Ради побажав перемоги Україні в матчі Євро-2020 і пожартував про Швецію

Глава держави висловив сподівання, що Швеція ще раз продемонструє свою любов до України.

Висловлюючи подяку владі Швеції за сприяння у тому, що оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше за 311 років потрапить до України, президент Володимир Зеленський зауважив, що це не вперше за останній місяць шведські партнери демонструють свою велику дружбу.

Про це глава держави заявив у понеділок, 28 червня, на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.

“З цієї високої трибуни хочу ще раз подякувати нашим шведським партнерам. За останній місяць, враховуючи Євро-2020, Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом. І ми віримо, що і завтра вона втретє покаже, як сильно любить Україну”, - зауважив Володимир Зеленський, викликавши сміх та пожвавлення в сесійній залі.

Глава держави одразу зазначив, що пожартував, і побажав, щоб у завтрашньому матчі переміг сильніший. "А хто сильніший, ми з вами знаємо", - продовжив Зеленський, натякнувши на українську збірну.

Нагадаємо, що збірна України вперше в історії вийшла до плейоф Чемпіонату Європи. "Синьо-жовтим" допомогли команди Швеції та Іспанії, які забезпечили потрібний їм результат в іграх з Польщею і Словаччиною відповідно.

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