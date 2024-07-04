Зеленський став на захист Єрмака і назвав його найсильнішим в команді

Президент України захистив голову свого апарату Андрія Єрмака. Зеленський назвав його потужним менеджером, який виконує його накази.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Bloomberg.

Як зазначається, глава держави захистив роль глави свого апарату Андрія Єрмака, який був у центрі уваги через ступінь свого впливу в адміністрації.

Президент назвав Єрмака потужним менеджером, який виконує його накази, а критику в ЗМІ на його адресу спробою “напасти на мене” з боку незадоволених керівництвом Зеленського.

Нагадаємо, що в ОП відреагували на анонс інтерв'ю із Зеленським.

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