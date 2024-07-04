Зеленський став на захист Єрмака і назвав його найсильнішим в команді

Глава держави захистив роль глави свого апарату Андрія Єрмака.
Президент України захистив голову свого апарату Андрія Єрмака. Зеленський назвав його потужним менеджером, який виконує його накази.
Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Bloomberg.
Як зазначається, глава держави захистив роль глави свого апарату Андрія Єрмака, який був у центрі уваги через ступінь свого впливу в адміністрації.
Президент назвав Єрмака потужним менеджером, який виконує його накази, а критику в ЗМІ на його адресу спробою “напасти на мене” з боку незадоволених керівництвом Зеленського.
Нагадаємо, що в ОП відреагували на анонс інтерв'ю із Зеленським.
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