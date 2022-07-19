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Зеленський своїм указом звільнив заступника голови СБУ

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Зеленський своїм указом звільнив заступника голови СБУ

ФОТО: Володимир Зеленський/Telegram

Глава держави Володимир Зеленський розпочав ононсовані кадрові зачищення в українській Службі безпеки.

Зокрема, президент звільнив заступника голови СБУ Володимира Горбенка.

Про це йдеться в указі №506, який опублкували на сайті ОП.

"Звільнити Горбенка Володимира Терентійовича з посади заступника Голови Служби безпеки України", - йдеться у тексті документа.

До слова, президент призначив Горбенка заступником голови Служби безпеки України у листопаді 2019-го. Полковник Володимир Горбенко нагороджений орденом Данила Галицького і має низку відомчих нагород та заохочень.

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