Зеленський та Ердоган узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру

Зеленський та Ердоган узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру

Президент Україні наголосив, що вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Відзначив високий рівень організації перемовин делегацій у Стамбулі. Узгодили подальші кроки на шляху до досягнення миру", - зазначив він.

Президент Україні наголосив, що вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки нашої держави.

President @RTErdogan spoke by phone with President Volodymyr Zelensky of Ukraine. pic.twitter.com/LX46JKt1Fu — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) March 31, 2022

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що має намір провести зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна найближчим часом.

Водночас прем'єр Італії Маріо Драґі розповів про результати своєї вчорашньої телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путнім та повідомив, що очільник Кремля наразі не має наміру припиняти війну в Україні та зустрічатися із Володимиром Зеленським. За словами Драґі, на запитання, коли очікується припинення вогню в Україні, навіть тимчасового, Путін сказав, що "умови не дозріли". Також у розмові з прем'єром Італії очільник Кремля заявив, що час для зустрічі з президентом України ще не настав.

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