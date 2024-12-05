Зеленський та генсек НАТО скоординували позиції для швидшого завершення війни

У четвер, 5 грудня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, в якій йшлося про швидше завершення війни та гарантування стабільності миру.

Про це український президент повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

“Обговорили постачання для наших воїнів, і це стосується темпу постачання, обсягів. Координуємо наші позиції, щоб швидше завершити війну та гарантувати стабільність миру”, - коротко повідомив про зміст розмови з генсеком НАТО Зеленський.

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Окрім того, у своєму зверненні президент згадав про 30-ту річницю підписання Україною Будапештського меморандуму.

“Десять років війни. Жодного дня цей документ [Будапештський меморандум] не працював. І через це кожен у світі тепер знатиме, що просто підпису будь-якої держави, якихось запевнень чи обіцянок для безпеки недостатньо”, - зауважив він.

За словами Зеленського, для безпеки країни потрібні дієві гарантії.

“Тобто реальне союзництво та реалістичний безпековий фундамент усередині країни. Зброя, яка дає змогу захиститись і стримати ворога. І єдність, яка допомагає вистояти навіть у найскладніші моменти. Працюємо над кожним з елементів безпеки”, - запевнив український президент.

Нагадаємо, у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна починає переговори з командою Трампа про закінчення війни та планує заявити про свою готовність до миру.

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