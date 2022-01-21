Зеленський та очільниця Єврокомісії обговорили загрози у разі запуску "Північного потоку-2"

Зеленський та очільниця Єврокомісії обговорили загрози у разі запуску "Північного потоку-2"

Вони обговорили розвиток безпекової ситуації навколо України та питання енергетичної безпеки.

21 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої, зокрема, говорили про енергетичну та військову безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Військове нарощення РФ біля українських кордонів

Зазначається, очільник України поінформував очільницю Єврокомісії про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України через ескалацію РФ. Під час розмови лідери погодилися з необхідністю продовження спільних скоординованих зусиль, аби не допустити ескалації конфлікту з Росією.

Енергетична безпека

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили виклики для енергетичної безпеки Європи. Зеленський звернув особливу увагу на загрозу для України та всієї Європи, які створить можливий запуск "Північного потоку – 2". Також лідери обговорили підготовку до проведення в Україні міжнародного енергетичного бізнес-форуму.

Фінансова підтримка

Наостанок український президент та очільниця Європейської комісії обговорили напрями розширення подальшої фінансової допомоги Україні з боку ЄС. "Президент України подякував президентці Єврокомісії за фінансову підтримку, яку Європейський Союз надає нашій державі", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що президент Володимир Зеленський вважає, що через можливе вторгнення РФ до України програє вся світова спільнота. Він попередив Європу, що це буде потужна війна, внаслідок чого світ зазнає великих людських втрат.

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