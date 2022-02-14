Зеленський та Шольц у Києві обговорили запровадження комплексного пакету санкцій проти Росії

Зеленський та Шольц у Києві обговорили запровадження комплексного пакету санкцій проти Росії

За словами Зеленського, санкції є найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії РФ.

Президент України та канцлер Німеччини Олаф Шольц, який перебуває у Києві з робочим візитом, обговорили комплексний пакет санкції для стримування агресії Росії.

Про це повідомив голова української держави за підсумками перегорорів з очільником уряду Німеччини на брифінгу 14 лютого.

"Ми обговорили запровадження комплексного пакету санкцій проти агресії (ред. - Росії). Моя позиція чітка, відома. Я вважаю, що вони є найбільш дієвим підходом у стримуванні агресії і є застосуванням превентивних сигналів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, до України у понеділок, 14 лютого, з робочим візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Президент України Володимир Зеленський прийняв німецького політика в Маріїнському палаці. Перед поїздкою до України Шольц заявив, що Берлін очікує від Кремля деескалації в ситуації з Україною.

Варто зазначити, одразу після візиту до України очільник німецького уряду має намір поїхати до Росії, де зустрінеться з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним.

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