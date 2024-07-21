Зеленський та Трамп поговорили про припинення війни: чи будуть переговори між РФ та Україною - оцінка ISW

Трамп заявив, що і Росія, і Україна нібито зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край війні.

Президент України Володимир Зеленський розмовляв з колишнім президентом США Дональдом Трампом про припинення війни.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики процитували Зеленського, який заявив, що погодився обговорити з Трампом кроки, які "призведуть до справедливого і справді тривалого миру під час майбутньої особистої зустрічі". Своєю чергою, Трамп заявив, що і Росія, і Україна нібито зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край війні.

Водночас в ISW підкреслили, що Кремль продовжує вказувати на те, що він зацікавлений лише у врегулюванні шляхом "переговорів, які призведуть до капітуляції України і відкриє шлях для Росії до знищення української державності".

"Зеленський нещодавно наголосив, що Україна повинна значно послабити позиції Росії на полі бою, щоб виробити сильнішу переговорну позицію для майбутніх мирних переговорів, а українське керівництво продовжує закликати до відновлення територіальної цілісності України та довгострокових гарантій безпеки для України як частини будь-якого тривалого миру", - цитують аналітики очільника Українни.

В ISW вважають, що "західна безпекова допомога, яка забезпечить українські сили необхідним обладнанням та зброєю в обсязі, вчасно та на регулярній основі, необхідних для проведення контрнаступальних операцій, які звільнять значні території окупованої України, залишається єдиним можливим шляхом для погіршення позицій Росії на полі бою".

Нагадаємо, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон оприлюднив план, який Трамп може використати для припинення війни в Україні.

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