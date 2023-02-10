Зеленський у Брюсселі передав лідерам ЄС перелік необхідного Україні озброєння - ЗМІ

На запитання, звідки Україна отримала інформацію про військові запаси країн-членів ЄС, європейський чиновник відповів, що влада України поінформована, у неї є контакти. За його словами, з такими можливостями розвідки не дивно, що українці можуть протистояти Росії.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з лідерами ЄС у четвер передав списки побажань щодо нових поставок озброєнь.

Про це, як передає "Європейська правда", у п’ятницю агенції DPA розповів високопоставлений чиновник ЄС. Цю інформацію також підтверджує видання Spiegel.

За словами співрозмовника DPA, запити України були пристосовані до відповідних військових запасів країн-членів ЄС – це мало на меті посилити тиск на окремі держави, щоб вони надали більше допомоги для протистояння російській агресії.

"Те, що роблять українці, дуже розумно… Вони точно знають, що їм потрібно, і знають, про що просити", – прокоментував європейський чиновник.

На запитання, звідки Україна отримала інформацію про військові запаси країн-членів ЄС, співрозмовник DPA відповів: "Вони поінформовані, у них є контакти". За його словами, з такими можливостями розвідки не дивно, що українці можуть протистояти Росії.

Водночас джерела DPA в уряді Німеччини заявили у п'ятницю, що німецька делегація не отримувала списку бажаної зброї від Зеленського. Натомість його отримання підтвердили канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Цілком можливо, припускає агенція, що канцлер Олаф Шольц, а також президент Франції Еммануель Макрон не отримали список, оскільки вони вже раніше провели переговори із Зеленським у Парижі.

Нагадаємо, президент України аінтригував новинами після свого турне до Європи. Володимир Зеленський зазначив, що є дуже важливі домовленості.

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