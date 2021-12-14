Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО на тлі загострення агресії РФ

Зеленський у Брюсселі зустрінеться з генсеком НАТО на тлі загострення агресії РФ

Зустріч запланована на 16 грудня.

Президент України Володимир Зеленський на цьому тижні зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться на сайті НАТО.

Зазначається, зустріч українського президента та генсека Альянсу запланована на 16 грудня, четвер.

" У четвер, 16 грудня 2021 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме президента України Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні пресслужби НАТО.

Наразі подробиць зустрічі Зеленського зі Столтенбергом немає. Однак, найімовірніше, Зеленський та Столтенберг обговорять загострення військової агресії РФ та заяву Росії про те, що НАТО має відмовитися від планів щодо вступу України до Альянсу.

Після зустрічі Зеленський та Столтенберг виступлять на спільній пресконференцію для преси. Орієнтовний час початку пресконференції 11:15 за київським часом.

Зазначимо, що 15 грудня у Брюселлі відбудеться саміт "Східного партнерства", в якому візьмуть участь очільники держав та урядів ЄС. За інформацією ЗМІ, на заході буде присутній президент України Володимир Зеленський. Він планує зустрітися з новим канцлер ФРН Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

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