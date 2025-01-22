Зеленський у Давосі відповів, чи знижуватиме мобілізаційний вік до 18 років

Зеленський вважає, що в цій війні Захід не може ставити умови Україні.

Президент Володимир Зеленський продовжує відстоювати позицію, що Україні не варто знижувати мобілізаційний вік.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg на полях економічного форуму в Давосі.

Згідно з українським законодавством, мобілізовуують на військову службу лише чоловіків віком від 25 років. Офіційні особи США та інших західних союзників закликають Україну знизити призовний вік, у той час як Зеленський наполягає, що зброя та ракети потрібні більше, ніж солдати.

Також читайте Чи буде знижений мобілізаційний вік в Україні: нардеп дав відповідь

"Якщо є люди 25+ і у них немає зброї, то навіщо мобілізувати ще молодших людей – щоб людей без зброї було ще більше?. Має бути логіка і справедливість", – сказав глава держави західним журналістам.

Президент наголосив, що в цій війні Захід не може ставити умови Україні, так само як і Україна не може ставити умови Заходу. Зеленський вважає "нечесним", коли Захід відмовляється поставляти далекобійну зброю і ставить Україні вимогу мобілізувати молодших людей.

"Союзники кажуть: "Інструктори не можуть приїхати до вас у великій кількості. Навчати вас в Україні ми не можемо. Бо це небезпечно. І до речі, вам треба знизити мобілізаційний вік". Це несправедливий діалог", – вважає президент.

Нагадаємо, що радник Трампа Майк Волтц заявив, що Україні треба мобілізовувати з 18 років.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.