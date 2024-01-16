Зеленський у Давосі обговорив з президенткою Єврокомісії відкриття переговорів щодо членства у ЄС та розблокування допомоги на 50 млрд євро

Співрозмовники обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу.

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це йдеться на сайті президента 16 січня.

Співрозмовники обговорили ключові пріоритети порядку денного відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу, передусім у контексті наближення нашої країни до фактичного початку переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Очільник Української держави та президентка Європейської комісії домовилися про початок скринінгу українського законодавства, що є черговим кроком на шляху до відкриття переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

Окрему увагу сторони приділили важливості розблокування рішення про надання нашій країні 50 млрд євро допомоги ЄС на позачерговому засіданні Європейської ради, яке відбудеться 1 лютого 2024 року. Володимир Зеленський висловив сподівання на досягнення консенсусу в цьому питанні.

Нагадаємо, Зеленський у Давосі провів зустріч із найбільшими фінансовими фондами. Президент відзначив важливість залучення приватного капіталу до проєктів з відбудови України.

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