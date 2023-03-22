Зеленський присвоїв Харкову відзнаку “Місто-герой України”

Нагороди отримали військові, які відзначилися під час оборони Харківської області.

У середу, 22 березня, під час робочої поїздки до Харківської області президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим, які відзначилися під час оборони Харківської області від російських загарбників.

Як повідомили на офіційному сайті президента, захисники були нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, орденами Данила Галицького та “За мужність” ІІІ ступеня.

“Для мене честь нагородити й подякувати кожному з вас за перемогу, яку ви несете щоденно, за незалежність, яку ви забезпечуєте, і за суверенітет, який захищаєте. За майбутнє, яке ви даруєте спільно з усіма воїнами. Бережіть себе, рідних та близьких”, - сказав перед врученням нагород Володимир Зеленський.

Перебуваючи в Харкові, український президент провів координаційну нараду з питань актуальної безпекової ситуації в регіоні.

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Під час наради він передав міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку “Місто-герой України”, яку президент присвоїв Харкову з метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян у захисті міста під час відсічі збройній агресії Росії проти України.

Указ про присвоєння Харкову почесної відзнаки Володимир Зеленський підписав 6 березня 2022 року.

Нагадаємо, станом на лютий 2023 року у Харкові перебуває приблизно 1,1 млн мешканців. Люди почали поступово повертатися після того, як виїхали на початку повномасштабного вторгнення.

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