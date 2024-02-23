Зеленський у Львові підписав з прем’єркою Данії угоду про безпеку: що передбачає документ

Відповідно до угоди, яка діятиме 10 років, цього року Данія надасть Україні військову підтримку на суму щонайменше 1,8 млрд євро.

У п’ятницю, 23 лютого, у Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома державами.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі президента Зеленського.

“Сильний документ, який підтверджує непохитну підтримку Данією нашого народу. Зокрема, [військову підтримку] на суму щонайменше 1,8 млрд євро в поточному році. Данія також підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію: надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів, навчання, обслуговування”, - йдеться у повідомленні.

На сайті президента уточнили, що цією угодою також передбачено, що данський Фонд на підтримку України на загальну суму 8,5 млрд євро покриватиме підтримку у 2023–2028 роках та слугуватиме комплексною основою для довгострокової військової допомоги та допомоги в цивільній сфері.

Данія надаватиме підтримку Україні протягом десяти років дії цієї угоди.

Що передбачає угода з Данією

Документ передбачає постійну військову допомогу в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на військово-повітряних силах і протиповітряній обороні, морській безпеці, розмінуванні, технологіях та безпілотниках, а також інших ключових спроможностях та нагальних потребах України.

Партнери співпрацюватимуть, щоб Україна могла протидіяти російській кіберагресії, кібершпигунству та гібридній війні.

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Данія також продовжить активно взаємодіяти з містом Миколаєвом і Миколаївською областю для підтримки їх реконструкції, стійкості та реформ.

Крім того, угода підтверджує підтримку з боку Данії майбутнього членства України в ЄС і НАТО, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності її Сил оборони й безпеки з Альянсом. Сторони підтверджують, що Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Україна зі свого боку зобов’язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО.

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну угода передбачає проведення консультацій протягом 24 годин з метою визначення відповідних подальших кроків.

З повним текстом угоди можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 16 лютого президент Володимир Зеленський і французький лідер Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України в Єлисейському палаці. Того ж дня канцлер Німеччини Олаф Шольц та український підписали угоду про гарантії безпеки в Берліні. Першу таку угоду було підписано між Україною та Британією в Києві.

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