Зеленський у Львові провів зустріч з генсеком ООН: про що домовилися (фото)

Стало відомо, про що домовилися президент України Володимир Зеленський та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Львові із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Сторони обговорили "зернові" угоди, питання звільнення українських полонених, незаконну депортацію та ядерний шантаж РФ на Запорізькій АЕС.

Про це глава української держави розповів на своєму каналі у Telegram.

"У Львові провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Домовилися про продовження координації в реалізації зернової ініціативи. Обговорили можливі напрямки її розвитку, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків", - зазначив Зеленський.

За його словами, сторони окрему увагу приділили темі ядерного шантажу Росії на Запорізькій атомній електростанції.

"Цей свідомий терор з боку агресора може мати глобальні катастрофічні наслідки. Тому ООН повинна забезпечити безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ", - підсумував глава держави.

фото / Zelenskiy / Official

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у середу, 17 серпня, прибув до Львова. До України генсека ООН запросив президент Володимир Зеленський. Головна тема візиту Гутерреша 18 серпня - реалізація угод щодо експорту українського продовольства. Представник генсека ООН Стефан Дюжаррик також заявив, що основними темами зустрічі є припинення війни в Україні, ситуація з безпекою Запорізької АЕС та робота "зернової" угоди.

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