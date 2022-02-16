Зеленський у Маріуполі провів нараду із силовиками та назвав свій особистий обов'язок

Президент України обговорив із силовим блоком моделі поведінки у загрозливий для держави період.

Чесну і відверту розмову зі своїми співгромадянами президент України Володимир Зеленський назвав особистим обов'язком. Глава держави також повідомив про нараду, яка відбулася у Маріуполі за участю силовиків.

Про це він заявив 16 лютого на телемарафоні #UAразом, відповідаючи на запитання ведучої "Право на владу" та ТСН Наталії Мосейчук щодо готовності у цей складний період для країни вести пряму розмову із українцями.

"Це мій обов’язок, а не готовність. Мій особистий, а також кожної людини, яка тут присутня. А тут - не тільки міністр внутрішніх справ, голова РНБО, голова Офісу президента. Сьогодні була детальна доповідь про те, як ми разом повинні діяти в такий особливий період. Тому тут і СБУ, і Нацполіція, і Нацгвардія, і військові — всі разом", - наголосив президент.