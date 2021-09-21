Прибуття Зеленського до Нью-Йорка і відкриття кордонів США. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Український лідер Володимир Зеленський із робочим візитом прибув до США для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Читати далі –>
- Уряд планує вивести підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів в окрему статтю Кримінального кодексу України, заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Читати далі –>
- У США від ускладнень COVID-19 померли понад 676 тисяч людей. Цей показник перевищує кількість американців, які стали жертвами найбільш смертоносної пандемії ХХ століття - "іспанки" (близько 675 тисяч померлих). Читати далі –>
- В ізраїльському місті Тайбе внаслідок стрілянини під час арабського весілля загинула одна людина, а ще п'ятеро отримали поранення. Читати далі –>
- США планують відкрити кордони для COVID-вакцинованих туристів на початку листопада. Читати далі –>